[OPINIÓN] Yesenia Álvarez: “La creación del indeseable”.

Así se llama el ensayo del escritor argentino José Benegas mediante el cual aporta luces sobre cómo sectores de la sociedad, la religión y supuestos defensores de la libertad buscan imponer la idea de un grupo de personas inferiores e indeseables. Esta manida táctica intenta generar una circunstancia de debate público donde hay, por un lado, unos protectores (falsos por cierto), y unos enemigos indeseables de la sociedad a los que bajo su lenguaje derogatorio vale la pena atacar, discriminar y segregar.

La reciente y nada espontánea campaña sobre un baño inclusivo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha puesto en evidencia nuevamente la manipulación de los grupos conservadores antiderechos que, aprovechándose de una preocupación legítima por la seguridad y privacidad de mujeres y menores, contrabandean su transfobia, su discriminación y sus intenciones de segregar a las mujeres trans.

La chirriante alarma de los conservadores antiderechos que empezó con la denuncia en redes de una joven luce con doble “f”. Falsa y floja. Porque queda claro que su objetivo no es proteger a los niños y niñas, ya que toda su argumentación con una impostada actitud de indignados justicieros va dirigida a señalar como indeseables a las mujeres transgénero para segregarlas del acceso a algo tan esencial para la salud como es el uso de los baños en instalaciones públicas. A partir de allí, ultraconservadores muy activos en redes han motivado una vez más comentarios deshumanizantes contra estas personas. Empiezan hablando de la protección de los niños y terminan validando discursos que señalan a las mujeres trans como potenciales agresores sexuales, degenerados, enfermos mentales y psicópatas.

Además, los antiderechos han agregado que no están atacando a las personas trans, sino que les preocupa que “un perpetrador pueda ser un hombre que se hace pasar por trans, sin serlo, y ataque a alguien”. Las defensoras del patriarcado pasaron de pronto a generalizar que los hombres son un peligro y coincidir así con el ala más recalcitrante de un tipo de feminismo intolerante. Si ese fuera el caso, de que los hombres son un peligro, entonces tendrían que prohibir que hombres del entorno familiar como padres y tíos estén cerca de menores porque, como escribí en una columna anterior, “según la Unicef, 7 de cada 10 agresiones sexuales a niñas, niños y adolescentes son cometidas por un hombre conocido y muy cercano; y el perfil del agresor denunciado arroja que el 99% son hombres, el 20% es padre de la víctima, el 24% es el padrastro, y el 23% es el tío. (Perú21, 17.06.2023) Sería absurdo ¿no?, discriminar a todos los padres y tíos.

El estudio “Over the Rainbow? The Road to LGBTI Inclusion” (OECD, 2020) da cuenta de la experiencia de Massachusetts que aprobó protecciones para personas trans en instalaciones públicas como restaurantes, parques, transporte público y baños y fue muy relevante la campaña de sensibilización para demostrar que, por ejemplo, las leyes de identidad de género no debilitan las leyes existentes contra el comportamiento ilegal. La violencia sexual y el acoso siguen siendo ilegales. Es muy flojo alegar que un baño inclusivo con personas con identidad femenina podría usarse como cobertura para cometer delitos porque las leyes penales no desaparecen con ese letrero. Este documento también cita, por ejemplo, un estudio que comparó las localidades de Massachusetts con y sin ordenanzas inclusivas, y encontró que las leyes contra la discriminación en instalaciones públicas no afectan el número o la frecuencia de incidentes delictivos en baños o vestuarios (Hasenbush, Flores y Herman, 2018).

Es de aplaudir la valentía de Lima Airport Partners para mantenerse firme ante esta arremetida de los antiderechos porque sería grave normalizar que en el aeropuerto se señale a las personas trans como indeseables y, por tanto, se les niegue el uso de determinados espacios públicos.