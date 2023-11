Es indefendible desde el liberalismo la respuesta que dio Javier Milei a Jaime Bayly cuando este buscó preguntarle sobre sus posiciones acerca de la libertad de las personas homosexuales y la homofobia. Bayly le pregunta a Milei si tiene amigos gais. Este responde con un tono y lenguaje corporal despectivo: “Yo no los califico en esos términos…”, y luego dice: “¿Qué me importa a mí cuál es tu elección sexual? Supongamos que vos querés estar con un elefante. Bueno, si tenés el consentimiento del elefante, es problema tuyo y del elefante”. Cualquiera hubiera pensado que un brillante argumentador y agudo periodista como Bayly habría desmantelado la expresa deshumanización que hizo Milei al equiparar las uniones de personas homosexuales con relaciones con animales, pero no, más bien Bayly se quedó complacido con una respuesta tan infame.

A veces la homofobia es sutil, pero en ese caso del discurso de Milei y de las respuestas que brinda, no solo no son liberales, sino que son intolerables para el liberalismo porque para este pensamiento lo más importante es que la persona y su libertad sea el centro de cualquier orden político. Y cuando alguien equipara las relaciones de personas homosexuales con las relaciones con animales está descalificando a ese grupo de personas, quitándoles su humanidad para que sea fácil quitarle sus derechos, agredirlas y menospreciarlas. Y luego Milei sostiene que le da lo mismo, que no es homofóbico. ¿Cómo no va a ser homofóbico afirmar que una relación homosexual es equiparable con una relación con un elefante? Decepcionante que Bayly se haya rendido ante el canibalismo simbólico que hizo Milei en su programa. Este concepto explicado por el psiquiatra Thomas Szasz se refiere a un proceso discursivo que apunta a la destrucción ritual del otro o a deslegitimar moralmente a un grupo de personas para expulsarlas de la categoría de “normalidad” y catalogarlas como indeseables y peligrosas. El canibalismo simbólico está relacionado con el tribalismo y pertenencia al grupo, y en cierto modo permitir esos discursos deshumanizantes es participar en el sacrificio ritual de otros (en este caso las personas LGBTIQ+) con tal de ajustarse a su tribu. Milei le quita humanidad a las relaciones homosexuales y luego afirma que le da lo mismo.

De nada sirve que haya mencionado el discursillo de que “el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo” si en el mismo acto deshumaniza a un grupo señalándolo como animal e indeseable. De nada sirve si lo ha vaciado de contenido antes de usarlo. Varios como Milei, lo repiten y lo repiten, pero son los primeros en vulnerar al prójimo. El matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción homoparental, la identificación libre del género, son más bien esenciales en el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, como afirma el escritor argentino Jose Benegas. Descalificarlas y luego señalar que te dan lo mismo no es respetarlas, es más bien una definición hipócrita de liberalismo, vaciada de contenido ex profeso.

Como también ha señalado Benegas, no es casualidad que a este grupo que Milei considera indeseables les ponga el cartel de que solo quieren gasto público. Milei no es sutil, Milei ejerce un canibalismo simbólico y es un homofóbico expreso. Sí, Bayly, cuando le preguntas a Milei si es homofóbico, no deja de serlo porque te ha dado una entrevista, lo es porque está deshumanizando y deslegitimando moralmente a las personas LGBTIQ+, y es muy grave porque además lo hace en nombre la libertad.

La homofobia consiste en eso: en deshumanizar a otros, descalificarlos como animales y decirle a otros que los odien porque quieren quedarse con su plata. Los liberales no pueden callar ante esto porque el liberalismo, el verdadero, no el trucho, jamás va a ser compatible con el canibalismo simbólico, con el tribalismo y mucho menos con la deshumanización de otros seres humanos.