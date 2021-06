Para postular a la Presidencia de la República es necesario hacerlo a través de los partidos políticos. Estos tienen que presentar sus candidatos en plancha, su ideario, sus propuestas y planes. En las elecciones se vota por todo esto. La mejora de nuestra forma de hacer política descansa en el fortalecimiento de los partidos políticos.

Sin embargo, durante la segunda vuelta apareció una opinión común alentando a votar por el candidato Castillo, pidiendo que deslinde del líder y fundador del partido, y luego diciendo que la elección la ganó el candidato, no el partido.

Este pedido siempre fue absurdo porque, por un lado, algo de ideas en común deben tener candidato y fundador para postular juntos. Es decir, muy distintos entre sí, no son. Por otro lado, más incongruente aún es que insistieran en entenderlos como separados cuando no deslindaron en segunda vuelta, en la que necesitaban votos para ganar, por lo que es difícil que ese alejamiento pueda ocurrir cuando ya lleguen al poder.

No ven la realidad y parecería más un deseo de estar tranquilos con sus conciencias el que alienten una visión romántica de Pedro Castillo separada de un partido y un líder fundador con serias investigaciones sobre corrupción y un ideario marxista leninista.

No es muy coherente pedir votar por un partido esperando que no apliquen lo que han prometido. Se postula con un partido que ha hecho su trabajo de organización, no enviando un curriculum vitae, así que al elegir a Pedro Castillo, se elige a Vladimir Cerrón, a Perú Libre y al marxismo leninismo.

Promover el caudillismo alentando el voto a un candidato separado del líder de su partido y rogar que, en el camino, otro grupo político que no pasó a segunda vuelta convenza al candidato de ser “pragmático”, lleva a un riesgoso cálculo político para nuestra democracia que generará una descarnada lucha por el poder político que pagaremos todos los peruanos.

Lea mañana a: Richard Arce

VIDEO RECOMENDADO

Fiscal de la nación anuncia incorporación del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza al Pleno del JNE