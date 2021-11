El informe Latinobarómetro del 2021 da cuenta de un balance democrático del Perú que explica, en parte, cómo llegamos al contexto político en el que estamos y cómo un proyecto político autoritario que amenazó abiertamente la institucionalidad haya resultado en una opción política viable y ganadora.

El balance reporta que solo un 46% en el Perú apoya la democracia. Nuestro país es uno de los diez países donde la mayoría de la población no es democrática, es decir, un 54% no apoya a la democracia como forma de gobierno. A un 47% no le importaría que un gobierno no democrático llegue al poder si resuelve los problemas. A esto se le suma que solo un 11% está satisfecho con la democracia. Este último indicador es distinto del apoyo porque se pregunta más sobre si funciona o no para la gente.

Definitivamente es para preocuparnos. Hemos creído que los beneficios de la democracia están sobreentendidos en el día a día. Hemos dejado que la mayoría de políticos manipulen sobre las causas que llevan a que los ciudadanos no reciban las ventajas de la relación beneficiosa entre democracia, Estado de derecho y desarrollo. ¿De qué sirve generar recursos si hay una pésima gestión pública y corrupción de los funcionarios que impide que los ciudadanos disfruten de ese crecimiento?

Hoy el gobierno quiere arbitrariamente más impuestos y no logra gastar buena parte de lo que recauda. Según un informe de la Universidad del Pacífico, a menos de dos meses de terminar el año, casi la mitad del presupuesto para proyectos de inversión en el Estado aún no se utiliza. No se han ejecutado 25,604 millones de soles que podría beneficiar a millones de peruanos.

Por ello, hoy más que nunca necesitamos mareas de opinión pública hablando de los beneficios de la estrecha relación entre democracia y desarrollo, sobre todo frente a un gobierno que ha entrado al poder para capturar las instituciones en lugar de preocuparse por mejorar la cobertura y calidad de los servicios básicos que deben ser brindados por el Estado. Un gobierno de talante no democrático ha llegado al poder y no resuelve los problemas, en perjuicio de todos los peruanos incluido aquel 47% que no le importaría que no sea democrático.

