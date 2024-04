Según el último documento del INEI (febrero 2024) sobre la percepción ciudadana respecto de la gobernabilidad y la democracia, cuando a la población se le consultó sobre las razones de por qué la democracia funciona mal o muy mal en el Perú, la mayoría (88%) respondió que se debía a los políticos.

Es evidente que se han ganado a pulso el descrédito y la desconfianza, incluso cargos de alta investidura como la Presidencia porque, con el reciente caso de los relojes Rolex, los peruanos llevamos ya varios días comprobando cómo la mentira, la corrupción y la impunidad son prácticamente la médula espinal de la forma de hacer política en el país. Desde Vizcarra, pasando por Castillo hasta Boluarte, los presidentes son cada vez más descarados en ensayar mentiras de cara a la opinión pública cuando son cuestionados por corrupción. Aunque hay distancias del caso de Boluarte con los de Vizcarra y Castillo porque estos gozaban de una parafernalia mediática a su favor y con influencers que los posicionaban como incuestionables. Hoy, afortunadamente, a Boluarte la ciudadanía no le cree conforme se refleja en la encuesta de Ipsos para América TV, según la cual ocho de cada diez peruanos creen que la presidenta busca entorpecer la investigación de los Rolex.

Un asunto que es repetitivo es que en los tres casos los ministros, en lugar de servir al Estado y a sus ciudadanos, más bien fungen de escuderos y adulones del presidente de turno. Casi siempre ante señalamientos de corrupción priorizan la lealtad al presidente en lugar de renunciar o velar por el Estado. Vergüenza ajena han dado algunos al intentar excusar con argumentos descabellados a la presidenta. Otro asunto recurrente en estos casos es que buscan minimizar la investigación señalándola como algo sin importancia o parte de un complot. Muy típico. También lo hacía Castillo cuando las investigaciones en su contra las atribuía a fuerzas golpistas, y Boluarte en su discurso recurrió a lo mismo cuando dijo que lo que realmente importa es la agenda nacional. ¡Como si cuestionar que esté traficando con fondos del Estado a cambio de préstamos o regalos con autoridades no fuera parte de la agenda nacional! Luchar contra la corrupción es un deber impostergable, y la presidenta seguro ni enterada está que sigue siendo la mayor preocupación de la ciudadanía (INEI, 2024).

Por tanto, sí es relevante saber la verdad sobre el caso Rolex, la presidenta, el presidente regional de Ayacucho y los recursos del Estado. Este tipo de casos que quieren reducirlos a la vanidad y banalidad sí son de interés de la ciudadanía y las autoridades deberían saber que están sometidas a mayor escrutinio público por el poder que tienen al tomar decisiones sobre recursos públicos. La gente lo ve claro y se indigna al ver cómo la presidenta intenta ensayar con cinismo versiones contradictorias y disparatadas pensando que la librarán de la formalidad y de las investigaciones al contrabandear que le prestaron el reloj en lugar de regalárselo. En esta historia de vanidad, regalos y relojes no puedo dejar de recordar el relato de Cortázar en Historias de Cronopios y Famas, cuando invita al lector a pensar que cuando nos regalan un reloj nos regalan un pequeño infierno florido o un calabozo de aire. “Te regalan su marca, y la seguridad de que es una marca mejor que las otras, te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj”. La presidenta no ha convencido con su declaración, y lejos de cerrar el tema lo ha abierto a más dudas e indignación y ha sido patente su intención de tomarnos por ingenuos. La vanidad de los políticos posterga nuestras urgencias y con suerte, en algunos casos, también los hace caer. A Boluarte no le regalaron el reloj, ella fue regalada al reloj. No lo saben, lo terrible es que no saben lo que es ser esclavos de la vanidad.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Andy Carrión sobre CASO ROLEX DINA BOLUARTE [entrevista completa]