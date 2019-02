Tantas veces Chávarry

Los primeros días de enero, el fiscal Pérez allanó la oficina del coordinador parlamentario de Pedro Chávarry y ordenó lacrar el área mientras conseguía ampliar la orden a la oficina de al lado.

Al regresar al día siguiente, sin embargo, se dio con la sorpresa de que personas del equipo de Chávarry habían roto el lacrado e ingresado a hurtadillas para retirar unas cajas con información que probablemente ya no exista. El ex fiscal de la Nación dijo en ese momento que no sabía nada, a pesar de que cuando la sustracción ocurrió, él estuvo en el mismo edificio.

Esto pasó pocos días después de la noche de Año Nuevo en que Chávarry intentó mutilar al equipo Lava Jato. Unos cuantos habían recibido 2019 celebrando a Chávarry, argumentando que gracias a él se rompía con la intromisión del gobierno en el Ministerio Público. Esa comparsa celebratoria, hoy silenciosa, estuvo compuesta, no casualmente, por varios de quienes desplegaban distintas estrategias para evitar que llegue la información desde Brasil.

Sin duda, muchos se sentían protegidos con Chávarry en el cargo, quien en sus pocos meses a la cabeza del Ministerio Público, se portó más como operador político que como fiscal de la Nación.

Hoy, un par de meses después, la ex asesora que retiró las cajas de la oficina lacrada ha confesado que fue el mismo Chávarry quien ordenó ingresar a las oficinas para retirar lo que habrían sido pruebas contra él. Chávarry habría orquestado todo.

Acuérdense cómo se le blindaba y cómo se nos atacó a quienes denunciábamos el mal manejo del Ministerio Público. ¿Cuánto más se habrá ocultado con la venia cómplice de quienes pusieron a Chávarry en el cargo? La reconquista de la justicia imparcial y la política pasa por asegurar que esos responsables no vuelvan a estar en el poder.