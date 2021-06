-Grandes palabras escritas ayer por el maestro Ricardo Uceda en su columna de LR: Los votos se destruyen y solo quedan las actas, para cuya vigilancia efectiva es indispensable un extendido sistema de personeros. Pueden hacerte fraude donde no los tienes. De otro lado, el JNE perdió legitimidad por decisiones abiertamente ilegales, como la de permitir la inscripción de Martín Vizcarra pese a no haber renunciado dentro del plazo de ley. Además, por exclusiones arbitrarias y otros reglamentarismos, como la obcecación de no permitir la plenitud de los tres días para reclamos, o la consulta al padrón. La rigidez de su presidente fue determinante. Pedro Castillo será proclamado a tiempo, pero una gran cantidad de votantes no quedará convencida de la transparencia e idoneidad de las elecciones. (“En la recta final”).

-El Comercio no se debe sorprender de esa condena del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa si permitió que se le llene de caviares: preside Diego García Sayán (sobran comentarios), Celia Rubina (decana en la PUCP), Jenny Canales (profesora en la rojísima Univ. Ruiz de Montoya) y Franklin Ibáñez (filósofo PUCP).

-Lamento mucho el reciente fallecimiento de Ana María “Mona” Jiménez, una dama extraordinaria que se hizo muy conocida en Madrid por sus “lentejas” en la década de los 70 y 80, ágapes con base en esa humilde menestra en donde se reunía toda la élite política a dialogar. El consenso político de la transición posfranquista nació allí. Muchos años después, Mona trasladaría sus “lentejas” a Lima. Los que conocimos a esta señora tan fina, cosmopolita, ingeniosa y educada la vamos a echar mucho de menos, más aún en estas épocas de apogeo en el Perú de la ignorancia, la patanería y la chabacanería, épocas en que cualquier iletrado puede ser presidente por ponerse un sombrerito, soltar tonteras demagógicas en plazas y evadir preguntas.