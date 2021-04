Ante el escenario de la segunda vuelta, con una candidata que ha probado que no respeta la democracia, no por los hechos históricos de su padre sino por sus propios actos, tumbándose cuatro gabinetes, provocando la renuncia de un presidente y la vacancia de otro, debemos pensar mucho nuestro voto.

El otro candidato amenaza con desactivar instituciones democráticas y con cerrar e intervenir poderes del Estado, además de las declaraciones de los virtuales congresistas electos de Perú Libre que amenazan los derechos de las mujeres y los grupos en situación de vulnerabilidad.

Ante este escenario se presenta una tercera posibilidad, y es la de no votar por ninguno, que manifestemos nuestro rechazo a ambas candidaturas y sepan cuántos peruanos y peruanas no compartimos sus propuestas ni sus formas de hacer política. Un voto nulo es una posibilidad que debemos reflexionar. Este voto no pretende que se anulen las elecciones ni se convoque a unas nuevas porque eso es imposible.

Ya estamos en esta parte del camino donde lo único que queda es avanzar y respetar la decisión que tome el pueblo. Tenemos tiempo para pensar, para evaluar y para estudiar a las personas que conforman cada equipo.

Esta vez debemos tomarnos todo el tiempo necesario para estudiar, al detalle, las propuestas, formas de hacer política y equipos de trabajo.

Miles de muertos merecen que honremos su memoria en esta pandemia y millones de personas sin empleo necesitan claridad para tomar una decisión en el momento más crítico de nuestra historia republicana.

