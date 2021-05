A tres semanas y algunas horas de las elecciones, quiero exponer las razones para votar nulo.

1. Las personas que me han elegido no han votado por ninguna de las dos propuestas que desde los extremos se presentan para liderar el Poder Ejecutivo.

2. Mi función como legisladora será fundamentalmente de control político y de vigilancia de la gestión del Ejecutivo y de los tratados internacionales de derechos humanos, para no permitir ningún retroceso en esas materias.

3. La historia del fujimorismo, con estela de corrupción, muerte y autoritarismo, nos hace imposible votar por esa opción. Pero no solamente eso, lo más grave es que la candidata Fujimori en los últimos cinco años ha mostrado una conducta antidemocrática, irresponsable y convirtió al Perú en un país ingobernable: se bajó dos presidentes y cuatro gabinetes y por si fuera poco impulsó la vacancia en plena pandemia retrasando el proceso de contratación para la adquisición de vacunas.

4. No puedo votar por el profesor Castillo porque hasta ayer, al cierre de esta edición, no tenía un plan para enfrentar desde la salud, la economía y la educación la pandemia y especialmente el proceso de vacunación. Se contradice, está inmerso en una organización en conflicto interno, no tiene voceros temáticos que nos den confianza, pero tampoco interlocutores visibles que tiendan puentes y generen confianza. Sus declaraciones sobre el enfoque de género y los derechos humanos son amenazantes para las mujeres y las poblaciones en situación de vulnerabilidad por razones de desigualdad y discriminación.

Por estas razones votaré nulo.

