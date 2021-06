El lunes nos levantaremos como todos los días, con temor a contagiarnos, preocupados porque la empresa en la que trabajamos resista la embestida económica de la pandemia, angustiados por pagar la pensión del colegio, recordando a nuestro amigo muerto, entre la niebla, el frío y la humedad que penetra nuestros huesos.

Nos levantaremos como siempre y con todas las controversias con las amigas del colegio, la promoción de la universidad y los compañeros del partido. Habremos llegado al día después de las elecciones y, sea cual sea, el resultado se debe respetar.

Gane Castillo o Fujimori, la institucionalidad democrática se debe respetar. Se deben respetar los tratados internacionales de derechos humanos y, por supuesto, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de los procesos judiciales que están en curso. Y si la señora Fujimori, hoy acusada, es condenada, tendrán que seguir los procesos que correspondan, haya ganado o haya perdido.

Quien pierda debe tener hidalguía y respeto para reconocer de inmediato su derrota y colaborar desde ese mismo día en todo lo que se pueda, pues tenemos un gran monstruo que vencer que es la pandemia, la maldita peste que nos esta destrozando a todos.

Nuestro Perú no podrá resistir otro arrebato como el de Keiko Fujimori quien, cuando fue derrotada, inició una guerra a muerte contra el Perú. Con sus 73 congresistas nos hizo la vida imposible a los peruanos y eso no puede volver a pasar. Pierda quien pierda, no lo vamos a permitir.