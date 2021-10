La carta del Papa a las autoridades mexicanas con motivo del 200 aniversario de su independencia pidiendo perdón “por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización” causó gran regocijo en el gobierno mexicano.

Que el Papa lance ese mensaje fue un lamentable error. Debería haber medido no solo la oportunidad de la misma, sino su conveniencia y rigor histórico.

¿La analizamos? ¿Qué es eso de pecados personales y sociales? No conocía esa categoría “social” de pecado. Gramaticalmente, entiendo que es otro error hablar de “acciones u omisiones que NO contribuyeron a la evangelización”. Me cuesta mucho aceptar que una omisión pueda contribuir a no evangelizar. De la nada, nada surge.

Sigo con mis reflexiones. Si ahora vamos a estar pidiendo perdón por las hazañas o patrañas que hayan acometido nuestros antepasados, la espiral retroactiva es fácil que llegue hasta Adán y Eva. ¿Tendré que pedir perdón porque Eva mordisqueó la manzana?

En el caso del descubrimiento de América, no voy a insistir en la archiconocida frase “mis antepasados se quedaron en España”. Se trata de admitir que el descubrimiento de América es un hito histórico que no se puede resolver con frases o posturas histriónicas. Y que si algo nos dio fue el idioma común que hablamos más de 300 millones de personas.

El Papa Francisco, consciente de lo que dijo, en lo bueno y en lo malo, quizás hizo una jugada de póquer espiritual y a sabiendas de que los mexicanos recibirían su mensaje con pleitesía, decidió aprovechar para amonestarles recordándoles que tienen que poner fin a la escalada de violencia que atenaza su sociedad, y que nulo espíritu cristiano demuestra.Amén.