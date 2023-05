España es el país en Europa con menor índice de natalidad. Corría el año 1990 cuando mi padre me llevó a París, ciudad que presumía conocer. Y era cierto. En ese afán por mostrarme la Ciudad de la Luz, gustaba llevarme en el metro parisino. En esos tiempos, (y no es que esté hablando de tiempos remotos) España era un país sin apenas inmigrantes. De una uniformidad racial y religiosa suficientes para provocarme sorpresa ante la cantidad de “franceses” de aspecto poco galo con los que me topé. A mi padre no le causó sorpresa. Pero sí reflexión: “Estamos asistiendo a la exterminación de la raza europea por decisión propia”, me dijo.

Frase impactante que, como era habitual en él, fue certera y premonitoria. Porque hoy en día, 30 años después, se ha convertido en una realidad. No es un futurible, ni un tópico. Es tiempo presente. Una realidad con la que hay que convivir. Y, mientras tanto, reflexionar sobre qué está pasando y cuáles son las causas de este descenso natalicio. La más clara, parece ser la incorporación de las mujeres al trabajo. Cuanto mayor es el índice de mujeres que trabajan, menor el índice de natalidad. (Espero que quien haya sacado estas conclusiones, no esté en contra de que las mujeres trabajemos).

Las consecuencias de ello, es otro dato que acaba de lanzar la ONU: España, en el año 2050, será el país con mayor número de viejos en el mundo. Con esta perspectiva, hay que recibir bien la iniciativa del gobierno de facilitar el trabajo de los extranjeros. Porque no solo hacen falta sus manos o sus conocimientos. Urge que ingresen dinero en las debilitadas arcas de la Seguridad Social, de las que dependen las pensiones de los jubilados sean españoles o no.

VIDEO RECOMENDADO