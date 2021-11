No me refiero precisamente a la política (que también). Me refiero al panorama preocupante que se vive en Europa donde la pandemia ha experimentado un inesperado rebrote.

Las autoridades se desgañitan intentando hacer llegar a los obcecados su mensaje: Hay que vacunarse. Hubo países demasiado timoratos con las restricciones, por aquello de respetar la libertad. Que claro que es un derecho fundamental. Ahora bien, de qué nos sirve, una vez muertos.

Alemania vive una situación realmente dramática. Toda ella, como gráficamente expresó su ministro de Salud, es “un solo brote”. Las camas hospitalarias tienen una ocupación de casi el 100%. ¡Y todavía hay gente que se resiste a la vacuna!

En Austria, vista la grave situación y el bajo índice de vacunados, el gobierno ha decidido confinar a los no vacunados.

Se dirá que así empieza el estado policial. Habrá que contestar que no es el derecho de uno el que está en juego, sino la vida de todos.

España es todo un hito en gestión, y de comprensión de los beneficios de la vacuna: Más del 90% de la población en edad de estarlo, está vacunada. Se detecta un rebrote, pero no ingresos hospitalarios. Y el número de fallecidos, probablemente sea menor que el de la gripe.

En el polo opuesto, Estados Unidos, que es un buen ejemplo de ese sentimiento de libertad mal entendido, hay los estúpidos que prefieren perder el trabajo antes que vacunarse. ¿Tan difícil es sacar la conclusión de las estadísticas? Más del 90% de los contagiados no se habían vacunado.

En resumen: Si hay que obligar, que se obligue. Si se ha de prohibir el trabajo a quien no se vacune, que se prohíba. Si hay que garantizar la vida de la mayoría restringiendo la libertad de unos, que se haga.

