[OPINIÓN] Sonia Chirinos: Sobre el racismo

Los insultos racistas que recibió Vinicius, en Valencia, apenas merecerían mención, dada la frecuencia con que se insulta a propios y extraños en los campos de fútbol.

La diferencia es que Vinicius se ha convertido en el “peje” del público futbolero más tarado (y no insulto: describo). Él, no sé si provoca o no. Lo que pasa es que los energúmenos deben entender que nada, mucho menos el color de piel, justifica los insultos.

Ha sido tal la polémica que la pregunta es obligada: ¿Es España un país racista?

Como estamos en vísperas de elecciones, rápidamente los partidos de izquierda han atacado a los de derecha. No sé por qué. Brasil, por su parte, se plantea la extraterritorialidad para perseguir a los que insultan (se me ocurren excusas mejores para justificar una excepción a los límites territoriales jurisdiccionales). ¡Hasta el gobierno americano se ha atrevido a meter cuchara en el tema!

La pregunta persiste, ¿es España un país racista? Si se trata de generalizar, hay muchos españoles que no se sienten cómodos con la presencia de extranjeros, lo que ha despertado un sentimiento de superioridad de ciertos elementos frente a los que no son sus iguales, sean negros, o no. El problema, pues, no es el color de la piel. Profundizando un poco, se ha demostrado que, en grupo, el ser humano se convierte en un pelele envalentonado por el anonimato y su mala educación. Que hay gente racista, la hay. Y que un futbolista, porque es bueno y además negro levante las iras del contrario, es posible. Tan posible como desdeñable. Hay que acabar con esta conducta. Lo más fácil sería prohibir el futbol o la presencia del público en los estadios, pero seguro que por la vía del respeto hallaremos fórmulas menos radicales.