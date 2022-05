Recibo con satisfacción la noticia de que el Congreso ha elegido a nuevos integrantes del Tribunal Constitucional.

Los seis nuevos magistrados parecen gozar de un perfil curricular intachable. Ahora bien, lo importante es que, a partir de ahora, sean conscientes de la enorme influencia que están llamados a ejercer en la sociedad peruana. Ese es el espíritu que debe primar en quienes están llamados a decir la última palabra en cualquier controversia de índole constitucional. Incluso en momentos como los presentes, cuando se habla de cambiar la Constitución. Toda reforma normativa, mientras no culmine, puede ser expresión de un deseo o de una intención. Pero no es realidad en tanto no se convierta en norma debidamente aprobada y promulgada. Hasta que eso suceda (si sucede) solo estamos ante cantos de sirena.

Es en medio de ese ambiente en el que los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional han de velar con mayor brío e inteligencia por el respeto de nuestra vigente norma constitucional. Y, sobre todo, han de procurar convertir sus resoluciones en mensajes hacia los jueces ordinarios que deben aplicar la norma, conforme a la doctrina dimanante del Tribunal Constitucional. No es una cuestión baladí. Es exigencia propia de un Estado de derecho.

Cuarenta años lleva vigente la Constitución española. Casi los mismos que el Tribunal Constitucional español. Los jueces ordinarios hemos aprendido a aplicar su doctrina en temas como la libertad, la seguridad jurídica, o la presunción de inocencia. Sus resoluciones las tenemos en cuenta de una forma u otra a diario. Y no nos duelen prendas. Al contrario, juzgamos con arreglo a patrones garantistas. Y nos sentimos orgullosos de ello.

