​[Opinión] Sonia Chirinos: “Política para adultos”.

Es el título del libro de Mariano Rajoy, quien fuera presidente del Gobierno español hasta que una moción de censura lo derribó. Única que ha prosperado en España.

Con esa ironía que le caracteriza explicó el porqué del título: cuando hablo de “adultos”, dijo, no me refiero a la edad. En política, o se hacen las cosas con sensatez o se está ante un político infantil que, cualquiera sea su edad, no ha arribado a la necesaria madurez para el buen gobierno.

Se dirá que las políticas requieren aires nuevos. Y por eso desde ciertos populismos, se habla de acabar con la Constitución, con la forma de gobierno, o de reescribir la historia. No estoy contra esos aires nuevos. Si se respetan las formas.

Por ejemplo, madurez política es gobernar con transparencia. El grado de transparencia de una sociedad mide el grado de su madurez democrática. No transparentes eran los monarcas del viejo régimen. La “sangrienta” María Estuardo no concebía que el pueblo escocés la pretendiera juzgar, si su autoridad venía de Dios. Los gobernantes republicanos no son elegidos por Dios, desde luego. Sí por el pueblo, y a él se deben. La única garantía frente a la corrupción es la transparencia. Es decir, saber por qué, con quién y para qué se llevan a cabo determinados actos.

Esto es predicable del Poder Ejecutivo. Pero también del Legislativo. Y, por supuesto, aunque parece el más distante, del Judicial. Si los legisladores legislan, si los jueces aplican las leyes y se someten a las mismas, y si los gobernantes son capaces de gobernar con transparencia y sin complejos, entonces la sociedad en la que rigen puede ser optimista.

Hablaba de España. Pero pienso que hay categorías y principios trasladables a cualquier sociedad. Por ejemplo, al Perú.

