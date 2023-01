En estos días parece que solo hay un tema de interés mundial: “Shakira”. Como apenas unos días antes, lo fue el lanzamiento de la autobiografía del príncipe Harry.

Estos dos acontecimientos me sobrevienen en coincidencia con mi visionado del capítulo que The Crown dedica a la entrevista que Diana de Gales dio a la BBC, en la que contaba las intimidades de su matrimonio.

Al final hablamos de tres acontecimientos que reflejan eso que se suele identificar como “placer de dioses”. O sea, la más pura (e infructífera) venganza.

El duque de Sussex ha demostrado ser un inepto, estúpido y engreído contando una serie de intimidades que, en realidad, a pocos interesan. Como hacen decir en The Crown a la reina, “hay cosas que no tienen por qué salir a la luz pública”.

¿Es lo mismo que pasa con Shakira y la canción que cierra su trilogía contra Piqué (“Te felicito”, “Monotonía” y este de “una loba como yo”)?

La letra se las trae. Habla en nombre propio y se nota. Y que está muy dolida con el padre de sus hijos, también. A veces lo más indicado es poner distancia para universalizar unos sentimientos. Pero es inobjetable que la canción es un éxito.

Lo que pasa es que “analizándola en frío”, como diría Vallejo, creo que adolece de errores, que impedirán llevarla a la antología de la respuesta de mujer despechada. Quizás le falta la elegancia. Y sobran las humillaciones dirigidas sobre todo a personas que no pueden defenderse (está claro que no hablo de Piqué). Reconozco que al principio me divirtió, pero no puedo dejar de pensar que en el fondo sugiere un esquema de relación afectiva de “buena y malos”, algo trasnochada y demasiado tópica.

¿Se venga bien o se equivoca mucho Shakira?