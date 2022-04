No sé a santo de qué al papa Francisco se le ha ocurrido pontificar acerca de las suegras. Ha tenido la ocurrencia de meterse, humillándolas, con las suegras. Las opiniones del Papa en este como en cualquier otro tema que no constituya cuestión de fe las podemos tomar como queramos: como consejo, como advertencia, como broma o como alerta. Lo que está claro es que, afortunadamente, estas opiniones no son infalibles. Por tanto, bien podría haberse mordido la lengua.

Hay varias cosas que le cuestiono al Papa. En primer lugar, que haya tenido la ocurrencia de hablar de las suegras en el marco de una catequesis sobre la vejez. ¿Acaso ser suegra es ser vieja? Primera metedura de Papa. O de “pata”. Las hay de todas las edades. Advertir que hay que tratar a la suegra bien, porque es anciana, es absurdo.

Intentando enmendar su metedura de pata con poco éxito, añade que las suegras “son mujeres un poco especiales, pero han dado vida a tu pareja”. Lo imperdonable de la frase es el adversativo “pero” que sigue al adjetivo. Es decir, que cuando dice que las suegras son “especiales”, lo que quiere decir es que no hay quien las aguante.

Bromas aparte, recomendaría a Su Santidad revisar sus prejuicios. Las suegras no son lenguaraces por definición. Son o pueden ser las mejores abuelas. Seguramente las únicas que no cobran por sus servicios. Están al pie del cañón en la crianza de sus nietos. Ayudan económicamente a la pareja, desde el inicio mismo de la relación. Y procuran no inmiscuirse en la vida de sus hijos, a sabiendas de que en la distancia está la solución a una convivencia, como todas, difícil.

