[Opinión] Sonia Chirinos: “Lecciones sobre violencia de género”.

No tengo más remedio que comentar la carta notarial de GB. No pretendo hacer política. No es mi tema. Me centro en lo que destila.

Ahora que la violencia de género acaba de ser declarada delito perseguible en la Unión Europea, al mismo nivel criminal que el tráfico de drogas o el de seres humanos, esta carta se me aparece como la más triste noticia que el Perú pueda lanzar al mundo.

Solo a un genuino maltratador se le puede ocurrir “exigir” a una mujer que retire su denuncia por violencia de género. Porque esa exigencia revela per se lo que significa la violencia de género: “La expresión del más puro machismo y ánimo de dominación del varón sobre la mujer”.

Cierto es que el maltratador de forma sistemática pide perdón y promete “que no volverá a hacerlo”. Es la trampa. Por eso debe ser delito respecto al cual no valga ni retirar denuncias ni perdonar. Mucho menos exigir.

Llamar “mentirosa”, como hace la carta, a la denunciante, es una forma más de humillación. Son muchos los que dicen que las mujeres mentimos. Que es todo un invento. Las estadísticas, sin embargo, no les dan la razón.

Establecer un plazo, como hace la misiva, a partir del cual lo denunciado es un invento, es otra falacia. Aquí no hay plazos que sirvan de indicios. Ni mucho menos es el autor el llamado a ponerlos. Se engaña y engaña.

Por último, apelar al respeto a la madre, o al resto de mujeres, no es sino –en lenguaje futbolístico– “echar balones fuera”. Lo que importa es lo que sucedió entre un hombre y una mujer concretos.

Cartas como la analizada no ayudan a erradicar la violencia de género, pero sirven para desnudarla. Y aprender la lección. Quién sabe si también para legislar mejor.

