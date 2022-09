[OPINIÓN] Sonia Chirinos: La Reina ha muerto. ¿Viva el Rey?

Transcurridos escasos días desde la muerte de Isabel II (aún por enterrar), es hora de reflexionar. La primera reflexión asoma fácilmente: la muerte, esa guadaña que inexorablemente nos acecha, trata a todos por igual. Allegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Las Coplas por la muerte de su padre de Jorge Manrique es lo primero que el fatal desenlace me evocó. Manrique se detuvo no solo en la esencia de la muerte. Las circunstancias del fallecimiento de Isabel II me transportaron también a las últimas rimas de las Coplas, porque murió (dichosa ella) “con todos sus sentidos humanos conservados”, “cercada de sus hijos”; y en su querido Balmoral. Capaz de cumplir, dos días antes, con recibir a la flamante primera ministra.

Isabel II quizás no fue la más inteligente ni siquiera pienso que estuvo especialmente preparada para su puesto. (Cuestión distinta es lo que el tiempo aportó a su ejercicio real, a falta de una mayor cultura).

Carlos III accede a su puesto con enormes desventajas frente a su madre. Esta por de pronto le privó de la posibilidad de acceder al trono antes. Seguro que fue ejemplar madre, pero como reina debió ser un poco más generosa con el “tempo” de su sucesor. Encima, ha de sufrir las crueldades de las redes sociales, que controlan sin piedad todos sus gestos. Lo que no deja de ser pura anécdota.

La interrogante que abre el reinado del eterno heredero es si será capaz de superar la experiencia y dignidad de una mujer que entendió la esencia de la Monarquía. Institución que garantiza la continuidad y que exige prudencia y contención, además de sentido común, que es el menos común, como bien sabemos, de los sentidos.