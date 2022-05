España acaba de ser escenario de la llegada de dos reyes. Lo llamativo del caso es el distinto trato que ha recibido cada uno del Gobierno español.

La llegada del emir de Qatar, uno de los hombres más ricos del mundo, provocó una reacción gubernamental rayana en lo servil.

Debe ser el efecto que provoca la potencia dineraria de un hombre que tiene al menos tres esposas, que desprecia la democracia, y que es el dueño del París Saint Germain. Que haya hecho un simulacro de elecciones, sin posibilidad de que se presentara partido político alguno, da igual. Lo importante (y nauseabundo ) es que (poderoso caballero es don dinero) ha anunciado inversiones archimillonarias en España.

Apenas cuatro días después, llegó a España, tras 660 días en voluntario exilio, el rey emérito de España, Juan Carlos I. El que defendió la joven democracia española en los momentos más duros. Quien hizo gala de una bonhomía con la que fue posible amansar los impulsos golpistas de parte de la clase militar. Fue el mejor embajador de España. Abrió puertas a nivel político y comercial.

Todo se fue al garete, por no utilizar una palabra malsonante, por cuestiones pura y estrictamente personales. Si, además de meterse en líos de faldas en menosprecio del apoyo que le brindó la reina, recibió dinero de sus amigotes extranjeros, o si no rindió debidamente sus cuentas ante Hacienda, desde el punto de vista político su papel fue intachable. Incluso cedió el paso a su hijo, cuando vio que no podía deshacer sus entuertos. Que ahora el mismo gobierno que se rinde ante el de Qatar obligue al rey a pedir perdón o a dar explicaciones habla muy poco del gobierno y mucho de lo que es el juego de la hipocresía. O doble moral.

Lea mañana a: Ariel Segal

VIDEO RECOMENDADO

Gobernador de Apurímac: “Si el Premier no puede vamos a pedir la presencia del presidente de la República” Además, ministro de Energía y Minas defiende funcionarios de Perú Libre: “Somos gente calificada” También, Betssy Chávez plantea exámenes psicológicos y psiquiátricos como requisitos para postular al Congreso. Y, los países del G7 se movilizan para ayudar a la economía de Ucrania.