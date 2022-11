El Banco Central Europeo, dirigido por Christine Lagarde, otrora presidenta del Banco Mundial, conocida de los peruanos debido a que cayó rendida ante su comida, acaba de hacer una seria advertencia al gobierno español.

El gobierno socialista pretende imponer un impuesto especial a la banca, dirigido a gravar de una forma añadida sus ganancias. La lógica parece obvia: la banca aumenta sus ingresos, pese a la crisis. “Ergo” se le castiga, por vía de una política impositiva especial.

Lo bueno de vivir en el marco de la Unión Europea es que no todo vale. Las autoridades comunitarias critican, cuando no prohíben, decisiones nacionales que juzgan erráticas a la luz de los intereses comunitarios. Algo que los británicos no entendieron.

Da la impresión de que el proyecto del gobierno socialista, apremiado por sus socios a la izquierda (“Unidas Podemos”), adolece de serios pecados.

Lo que suscita los reparos del Banco Central Europeo es que esta decisión puede afectar gravemente la estabilidad financiera. En primer lugar, porque incidirá negativamente en el crédito. En segundo lugar, porque, al gravar a la banca nacional y no a la extranjera, introduce una medida discriminatoria rechazable, que puede tener un efecto contrario al buscado. Y, por último, porque, aunque el gobierno socialista ha prometido que ese impuesto no podrá repercutirse a los clientes, resulta que el BCE dice todo lo contrario: que puede y debe repercutirse. Lo que desde luego al ciudadano no va a gustar.

Como digo, este informe, que ha caído en pleno debate legislativo alrededor de ese impuesto, no prohíbe. Aconseja, y aconseja, nada menos, que se reflexione exhaustivamente. Jalada de orejas clamorosa.

