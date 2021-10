A mi padre le gustaba repetir, y lo hacía con mucha gracia, una frase, que imputaba a quien le enseñó todo lo que sabía (y sabía mucho) en materia de Economía, Pedro Beltrán: “Gobernar sin presupuestos es imposible, Enrique”.

La ley de presupuestos es la herramienta básica de gobierno. La que refleja el sentir del gobernante y la que crea en la ciudadanía expectativas de mejora, o de desastre.

En España, el gobierno socialista acaba de presentar su proyecto de ley de presupuestos. Ello significa que ha consensuado con sus socios en el gobierno. Ahora le queda el trance de lograr los votos de la oposición.

La lectura de la propuesta de presupuestos para el próximo año 2022 me sugiere, sin embargo, otras lecturas. En primer lugar, nada menos que un tercio del presupuesto total se va para el pago de las pensiones. Un chorro de plata que no se compensa con las aportaciones de los trabajadores, porque no los hay en número suficiente, y encima la tasa de natalidad es de las más bajas de Europa.

Lo que también sugiere la lectura de esa propuesta y del reparto de gasto es que no hay suficiente dinero para atender a la longeva población española, al tiempo que paradójicamente quienes podrían nutrir el fondo de pensiones (los jóvenes) no consiguen trabajo.

¿Cómo resolver este problema? Se le ha ocurrido a Pedro Sánchez apoyar a los jóvenes con 200 euros al mes, para que se independicen de sus sufridos papás. Y, de paso,(frivolidad a costa del sufrido contribuyente), prevé dar a todos los que cumplan 18 años en 2022, un regalo de 400€ para que se lo gasten en “bienes de cultura”.

No se puede en efecto gobernar sin presupuestos. Pero tampoco se pueden usar estos para engañar al pueblo o para no poner los puntos sobre las íes: menos ayudas demagogas, más empleo para todos.

