Hace un año, saludábamos al año por venir, con expectativas de que todo iba a ser mejor. Y para muchos lo fue. La depresión en la que nos sumieron la pandemia y sus consecuencias parecía despejarse gracias a la vacuna, cuya tercera dosis se convirtió en una realidad incipiente.

El 2022 iba a ser mejor. Pero no lo ha sido por culpa de la incomprensible guerra en Ucrania. Esta guerra es lo peor que nos podía pasar. Y en las postrimerías del año se recrudece.

En paralelo, China vive en estos últimos días del año un rebrote del COVID muy preocupante. ¿Volverá el confinamiento universal? ¿Falló su vacuna?

El Perú, por su parte, se convirtió a finales de año en noticia mundial. La salida o la “extracción”, para ser más claros, del presidente de la República, no por esperada e incluso deseada por algunos, no ha sido pacífica. No sé qué podremos esperar del nuevo año. Que mejore, por favor.

España cierra el año con una “matanza” (no se me ocurre mejor calificativo) nunca vista. Diciembre negro: la frecuencia de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas ha superado todas las estadísticas con una mujer asesinada cada dos días.

En esta línea feminista que me invade, no puedo dejar de mencionar el tema Vargas Llosa-Isabel Preysler, cuya ruptura es noticia mundial. Isabel ha dicho que sus celos la hartaron. Vargas Llosa ha contraatacado esparciendo como causa de la ruptura que a él le interesaba la cultura y a ella el espectáculo. Supongo que es una forma más de denigrar. ¿Hará falta recordar que fue él quien abandonó a su esposa? Y ahora resulta que ocho años después se da cuenta de lo que les separa.

A veces la violencia de género aparece bajo las formas más insospechadas. También a final de año.