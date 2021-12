[Opinión] Sonia Chirinos: “¡Feliz Navidad!”

Es tiempo de ilusiones. De reencuentros. De actos de generosidad envueltos en papel de regalos. Los nuevos amores se consolidan y comprometen. Surgen otros que creíamos olvidados y de pronto aparecen en el universo de nuestras querencias. Y de ausencias. ¡Ay! Los ausentes.

Rechazamos los malos pensamientos. Nos abonamos a felicitar a todos, próximos y lejanos.

No sé si trazo una imagen de la Navidad real o ideal. Pero es la que me invade cuando parecemos atacados por la sinrazón de la nueva ola de pandemia. Creíamos que volveríamos a la normalidad, y otra vez parece que hay que abrazar con prevención y besar con precaución. Desde lejos. Como hace un año.

A estas alturas de la evolución de la pandemia, tendríamos que respirar otros aires. No ha sido posible. Ya hasta Trump se pone la tercera dosis (bien que a escondidas). Y en Israel se plantean la cuarta.

Nadie se libra. La plantilla del Real Madrid está hasta el perno. El Barcelona parece que anda mejor. De salud. Que no de fútbol. Hasta el gran Rafa Nadal ha caído. Y a punto estuvo de contagiar al octogenario rey Juan Carlos, que no parece que esté para demasiados trotes.

Definitivamente, no es la Navidad que esperábamos, pero el espíritu navideño, que es patrimonio de todos los que vivimos ilusionados estas fechas, no debe decaer. Los abrazos, que no nos lo quiten. Las ilusiones, que no nos las empañen. Los regalos, que lleguen a tiempo. Los seres queridos, también. Y si hay que querer y recordar a la distancia, como es mi caso, respecto de todos a quienes tengo lejos, así será.

Olvidada o remontada la desesperanza de hace un año, afirmemos “de esta salimos”. Y si hay que vacunarse otra vez, hágase. Pero todos. Ricos y pobres. Feliz Navidad.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Testigos denuncian que gerente de Petroperú ordenó eliminar pruebas que encubrirían al presidente Pedro Castillo. Además miembros del Ministerio Público acudieron a sede de empresas estatal para recabar información. Petroperú anula contrato con compañía de empresario que se reunió con Pedro Castillo. Confirman prisión preventiva contra prófugo Arturo Cárdenas por el Caso Los Dinámicos del Centro. A horas de la nochebuena Papá Noel sigue su recorrido por el mundo.