Macron se apuntaba como vencedor en las elecciones del domingo. Pero no convenció. Lo espera la segunda vuelta.

Tiene muchos méritos. Es el líder europeo que más ha hecho por evitar la guerra con Ucrania. Se sometió, sin dejar de sonreír, a la peregrina humillación de Putin sentándolo en una mesa infinita, además de terriblemente huachafa. Ahí estuvo él. Dando la cara. Se ha convertido en el líder más destacado de la Unión Europea. Y, sin embargo, el resultado de las elecciones francesas no le ha dado la absoluta certeza de que ganará en segunda vuelta. La señora Marie Le Pen se lo pone difícil. Macron prometió en las elecciones del 17 cerrar el camino a los extremos políticos. Algo hizo mal, si Marie Le Pen ha superado en porcentaje de votos el resultado anterior. O simplemente estamos asistiendo a un cambio de dirección política europea. La hecatombe del partido socialista francés es llamativa. Y la posibilidad real de que Le Pen llegue a la presidencia ha encendido las alarmas. Se dice que Macron no ha conseguido sacar a los franceses de su apatía. Gusta pero no encanta. Para su próximo mandato, ha prometido reformas en temas fiscales y energéticos. Pero ni aún llegando a la presidencia le será fácil, porque en junio perderá la mayoría en el Parlamento. Mientras tanto, la señora Le Pen se afianza como líder de la extrema derecha.

A la vista de la salida a la palestra de los candidatos perdedores franceses pidiendo el voto a Macron, sin más razón que evitar que llegue al poder Le Pen, cabe preguntarse si esta es una postura respetuosa de la voluntad popular. O es una irracionalidad que no deberíamos permitir. Algo de eso sabemos en Perú.

