En mi anterior columna (perdón por la autocita) mencionaba que el resultado de las elecciones regionales españolas serían motivo de exaltación para algunos, y de hecatombe para otros.

El Partido Popular no ganó como esperaba. Lejos estuvo de la estela que dejó Díaz Ayuso en Madrid. El socialista perdió un porcentaje muy alto de votos, y el verdadero vencedor fue el partido de extrema derecha (que no es sinónimo de fascista), VOX.

Esto ocurrió el pasado domingo. El jueves saltó el escándalo: Isabel Díaz Ayuso comparece ante la prensa para denunciar de una forma excesivamente melodramática el trato que estaba recibiendo, de su partido, dirigiendo su dedo acusador contra su líder, Pablo Casado. “Nunca pude imaginar que mi partido me iba a tratar de una forma tan cruel”, dijo.

Salió así al paso de unas supuestas actividades de espionaje que habría acometido su propio partido, en relación con unas comisiones que su hermano habría recibido al mediar en un contrato de adquisición de mascarillas.

Esa denuncia obligó a la cúpula del partido Popular a contraatacar y a anunciar que es posible que Ayuso sea expulsada del partido. Y para recalcar que su partido es un partido que lucha de forma rigurosa contra la corrupción. Como dijo Casado, el contrato quizás es legal, pero huele muy feo.

Lo que no me gusta de este Watergate castizo es que los partidos utilicen la información para medir cuándo la sacan a la luz. Y que los que son descubiertos en sus errores pretendan tergiversar la realidad. Porque lo que no puede ser es que el hermano de una presidenta reciba comisiones por contratar con el gobierno de su hermana. Será legal. No lo sé. Pero es como la mujer (o el hermano) del César; además de serlo, hay que parecerlo.

