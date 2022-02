A pesar de ciertas dudas legítimas, afirmo que el Perú, en España, interesa, y tanto más el errático gobierno del presidente Castillo.

Muestra de ello, un demoledor artículo de opinión aparecido en el importante diario ABC, de corte conservador, que ponía la nota en la “ineptocracia” del gobierno peruano.

En él se sostiene que Castillo es un maestro que no quiere aprender la lección. Lo que explica los sucesivos fracasos y desatinos a la hora de formar gobierno.

También que Castillo pretende hacer valer su condición de maestro como excusa de su desgobierno.

Se cita una frase del exministro de Educación Ricardo Cuenca que es realmente demoledora: el Perú está siendo gobernado en función de los intereses particulares y no del bien común. Él es quien calificó la gobernanza de Castillo como de ineptocracia.

Ahora bien, después de todos los exabruptos lanzados por el periódico contra Pedro Castillo, me llamó igualmente la atención la opinión de una catedrática de historia, Natalia Sobrevilla, que, tras afirmar que Castillo salió premiado en un sorteo para ser presidente, no tiene las herramientas para ejercer el cargo; que no tiene un entorno que lo ayude (algo de esto hablé la semana pasada) y que va a propiciar la mayor inestabilidad para el Perú. Todo eso es mejor –dijo– a que Keiko Fujimori esté en el poder.

Tamaña parcialidad, objetivamente injusta, desautoriza a esta señora cuya nacionalidad desconozco.

Pero lo que está claro es que las cosas en el Perú no están bien. Si fuera posible que quienes gobiernan entiendan que la mejor arma para gobernar con sentido de justicia es el bien común, pienso que ni siquiera la falta de preparación de un maestro nos abocaría a la crisis que se avecina, a modo de crónica de una muerte anunciada.

