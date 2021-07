[Opinión] Sonia Chirinos: El 28 de julio visto desde España.

Lo que más ha sorprendido del presidente peruano por estos lares no es el hecho de que no se quitara el sombrero en la reunión con el rey de España. Tampoco que en el Congreso le dedicara algunos exabruptos históricos, que si a alguien dejaba mal, era a los propios peruanos. ¡Nosotros somos los descendientes de ellos de quienes se quejó Pedro Castillo! Y de los que en 200 años no han sido capaces de desfacer entuertos.

Pero no. Lo que llama la atención es que un gobierno que se dice de izquierdas diga que piensa imponer a los que no tienen ni estudios ni trabajo el servicio militar obligatorio.

Vista la idea desde una perspectiva jurídica, me pregunto si de lo que se trata es de una especie de cadena perpetua a quienes tienen la desgracia de no tener trabajo ni poder realizar estudios. ¡Si esto proviniere de un gobierno de derecha español, las críticas de la izquierda serían de tal magnitud que hasta Lima llegarían los ecos!

La otra propuesta, la de expulsar a los delincuentes extranjeros de forma inmediata sin atender a ningún código humanitario, ni procesal, sino manu militari o policial, nuevamente les digo: si, en España, donde el problema de la inmigración ilegal es tan fuerte, saliera la idea de un gobierno de derechas, les aseguro que no dura ni 10 minutos.

Peo así son las cosas. Aunque se trate de meras ideas.

Lo peor es la realidad del gobierno todavía incompleto: ¿solo hay dos mujeres capaces en el Perú para formar gobierno? ¿Es coincidencia o estaba planeado que se les encomendara temas femeninos como el de la mujer, o la inclusión social?

Las palabras de preocupación por la mujer peruana han quedado en evidencia con la sola conformación del nuevo, por de pronto incompleto, gobierno. Más claro, agua.

