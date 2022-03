[Opinión] Sonia Chirinos: “Dos semanas de guerra”.

Se han cumplido dos semanas desde que Rusia decidiera invadir Ucrania e imponer por la fuerza su voluntad de anexión o de imposición de sus condiciones a un país independiente. Ucrania, como si del hijo pródigo se tratara, si quiere convertirse en el vecino que desea Putin, deberá cambiar de Constitución; renegar de la Unión Europea, olvidarse de formar parte del Tratado de Atlántico Norte. Eso, o la destrucción.

El balance de las intenciones de Putin no puede ser peor. En primer lugar, no ha conseguido sus objetivos. Ucrania no ha pasado a sus dominios con la rapidez que pensaba. Quizás no esperaba el liderazgo asumido por el presidente ucraniano. Ni la reacción de la población dispuesta a hacer frente al enemigo.

Putin está solo frente a la razón y el mundo. La reacción oficial de los países europeos, y Estados Unidos, no ha podido ser más unánime. Ni China, en puridad, le apoya.

Putin ya puede contar entre sus tristes logros que es la causa del mayor desplazamiento de la población civil europea desde la Segunda Guerra Mundial. Supongo que le trae sin cuidado. Como le debe traer sin cuidado el efecto de las bombas termobáricas o de doble impacto que está lanzando a la población: primero producen la dispersión de polvo de aluminio, que se mezcla con el oxígeno y luego causan la muerte por abrasión y asfixia.

Mariupol, ciudad portuaria, se ha convertido en el objetivo más codiciado de los rusos, a falta de Kiev. Están sometiendo a la población a un asedio insoportable materializado en la destrucción de hospitales y asesinato de civiles. Eso es crimen de guerra.

Putin permanece inquebrantable en su codicia. Pasó al estado de monstruo. Que la Historia se apiade de nosotros y lo juzgue cuanto antes.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Conversamos con el analista político Gonzalo Zegarra sobre los escenarios que se darían ante el pedido del voto de confianza del gabinete liderado por Aníbal Torres.