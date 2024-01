[Opinión] Sonia Chirinos: Diccionario urgente para entender lo que se vive en España

Puigdemont: Dícese del que llegó a presidente de Cataluña; que declaró su independencia unilateralmente; y que es un prófugo de la justicia. Con 7 diputados, tiene a Sánchez a su merced.

Juez García Castellón: 71 años; más de 40 como juez. Ha puesto negro sobre blanco que lo que Puigdemont y sus compinches cometieron fueron actos de terrorismo.

Gobierno socialista: Es el que, consciente de su debilidad parlamentaria, está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse.

Ley de amnistía. Es la conditio sine qua non para la permanencia de Sánchez. Mintió el gobierno al proclamar que no indultarían; también cuando dijo que amnistiaría a los políticos, no a los terroristas y, claro está, cuando prometía (hasta hace 48 horas) que esa línea (la del terrorismo) no la traspasarían.

Vuelta de tuerca: Es la que, a cada exigencia de los independentistas, ha de dar el gobierno para tenerlos satisfechos. Ellos lo quieren todo.

Terrorismo: para garantizar que ningún juez, especialmente García Castellón, el único competente para perseguir los hechos, pueda interpretar la ley de forma inconveniente, se redefine el terrorismo: Quedarán excluidos de la Ley de Amnistía los delitos de terrorismo siempre que de forma “manifiesta”; con intención “directa” (¿puede haber intención indirecta?), hayan causado violaciones “graves” (¿las hay “menos” graves?) de derechos “humanos” (quizás quisieron referirse a “fundamentales”). O sea, según la nueva realidad, hay terroristas buenos y terroristas malos.

Moraleja: Pon los nombres de a quiénes quieres favorecer, y nos evitamos más problemas.

Como dice Sánchez, Pedro, “la verdad es la realidad”. Sea.