Es la del aspirante Castillo. Me refiero a esa sinrazón de proponer para la solución de la justicia en el Perú que los jueces sean elegidos por el pueblo.

Esta idea, además de temeraria, pone en evidencia que no se tiene ni idea de lo que es la justicia.

Ser juez no es algo que se pueda improvisar. Y mucho menos someter su nombramiento al azar de una elección. ¿Qué prometería el candidato a juez? ¿Que no aplicará leyes injustas? Entonces lo convertimos en prevaricador. Los jueces aplican las leyes. No las califican. ¿Que solo condenará a los ricos? ¿O a las mujeres? ¿O que, para librarse del yugo de expresar sus argumentos, se jugará a cara o cruz el resultado de los juicios?

¿Se les ocurre que algún aspirante pueda, sin tener ni idea de lo que significa ser juez, prometer que trabajará con respeto a la ley, con independencia de criterio, sin ofrecerse –¡ay!– al mejor postor; que dedicará horas de su vida al estudio de sus expedientes, sin más prurito que el trabajo bien hecho; que no abrirá las puertas de su oficina a los litigantes, para despejar toda tacha de corrupción; que respetará el principio de igualdad siempre, y que se esforzará en demostrar independencia e imparcialidad en todo momento?

La justicia no se resuelve con disparates, ni eligiendo a los jueces (puestos al tremendismo, prefiero que sea por sorteo –lo veo menos peligroso–); como tampoco es posible que ningún juez recién incorporado a su oficio pueda prometer ‘de entrada’ todo ese arsenal de principios que debe regir su actuación. Esto se aprende con los años, con estudio, con orgullo de clase y dignidad, sin buscar “agradecimientos”. Y, por supuesto, con el apoyo de los otros poderes que deben proporcionar las herramientas. No minarlas.

