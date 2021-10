Tenía a la serie coreana del calamar entre las recomendadas. Y me dispuse a verla. El arranque de la serie deja claro que vamos a ir conociendo a un hombre incapaz de ordenar su vida. En esas circunstancias se le aparece como maná caído del cielo una propuesta: jugar. Jugar a cambio de dinero. Hasta ahí el guion presenta una estructura incluso original. Luego vendría el sinsentido. El Juego de Calamar es una serie que debería estar vetada. No sé qué es peor: que la vida se convierta en algo sin valor, y que lo contemplemos impasibles, sentados desde nuestros sillones. O que unos “jugadores” sean capaces de ver cómo matan a otros, sin que se genere en ellos ningún sentimiento de compasión ni de sincera rebeldía. Si los guionistas de la serie se inspiraron en los juegos romanos, erraron el tiro. Todo en aquellos tenía una explicación. Aquí nada tiene sentido. Y, la verdad, ver matar a estúpidos seres a cambio de un premio me cansó y rebeló.

Con el mismo éxito triunfa una serie totalmente distinta: Maid. O Cosas que limpiar, en la traducción hispana. Es una serie plagada de enseñanzas acerca de la vida y sus dificultades. Una serie que debería ser obligatoria en los colegios (como la del calamar prohibida a los menores). Por encima de todas las vilezas de la que es objeto la joven protagonista, hay un canto hermoso al valor de la dignidad. En ningún momento la pierde. Al contrario, mientras peor la trata la vida (su pareja, la justicia, las patronas, su madre o su padre), más fuertemente se aferra al sentimiento de una vida digna, y libre.

Si no la han visto, véanla. Si vieron la del calamar y les gustó, no hay problema. Podemos compensarla con la dura, fuerte, al tiempo que humana Maid.

