El Gobierno español ha anunciado que indultará a los condenados del “procés”.

El indulto es una prerrogativa que tramita el Ministerio de Justicia y firma el rey. Obligatorio es recabar la opinión no vinculante del tribunal sentenciador. En este caso, el Tribunal Supremo.

El presidente del Gobierno español tachó de vengativas y revanchistas las condenas, y contrarias al espíritu solidario de la Constitución. Muy diferente de lo que afirmara al conocerse el fallo del Tribunal Supremo: “El indulto no entra en mis planes”. Y, en cualquier caso, una afirmación falaz y mendaz.

Ahora que las encuestas vaticinan su derrota, busca cómo mantenerse vivo. Para lo que necesita el apoyo independentista.

Lo que quizás no se esperaba el Gobierno es el duro informe del Tribunal Supremo que se opone al indulto por varias razones. Primero, porque ninguno de los 12 condenados por sedición, desórdenes públicos y malversación de fondos ha mostrado el menor arrepentimiento. Y porque el Tribunal Supremo, desde su alta posición y de su reconocida imparcialidad, ha tachado la propuesta de “autoindulto” pues el gobierno lo pide para sí mismo: para garantizar su estabilidad política. Y porque los particulares que solicitaron el indulto lo piden para “corregir la injusticia” de la sentencia del “procés”. Un motivo que no solo no contempla la ley para conceder la medida de gracia, sino que es un disparate en sí mismo.

No sé si al final Pedro Sánchez se atreverá a llegar hasta el final y obligará al rey a firmar unos indultos para unas personas que no salen de su empecinamiento, pues insisten en que lo “volverán a hacer”.

En este cruce de navajas, lo que a pesar de todo ha triunfado es el principio acérrimo de división de poderes. Luego, cada palo que aguante su vela.

