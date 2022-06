“Si (como el griego afirma en el Cratilo) el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de ‘rosa’, está la rosa, y todo el Nilo, en la palabra ‘Nilo’”.

Siguiendo la profunda línea de pensamiento borgiana, en la palabra ‘amor’ está todo el amor posible.

Hoy, 18 de junio, es de la poesía amorosa de la que quiero hablar. No se me ocurre manera mejor de expresar el sentimiento que me invade.

“Creer que un cielo en un infierno cabe, esto es amor, quien lo probó lo sabe”, decía Lope de Vega.

En la serie sobre los atentados que sufrió París en 2015, y que culminaron en el asedio y matanza en la sala Bataclan, los supervivientes de aquella tragedia recurrieron de forma constante a la palabra ‘amor’ para explicar lo que vivieron. “El amor siempre ganará”. Frente al horror, amor. Hicieron caber el cielo en el infierno. Y porque lo probaron, lo saben.

Amor, tiempo y muerte. Son las ideas sin las cuales no se entiende la poesía. Ni la vida. “Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo”, decía Borges. Mientras Rubén confesaba que “a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin”.

Amor, ya lo decía el poeta, lo hay de muchas clases. “Pero, de cualquier modo, ninguno llega tarde”.

El amor oceánico, universal; el amor que le hacía adorar pies de huesos arqueados; invocar el silencio de la amada; nombrarla reina, aunque hubiera otras más altas o más bellas, invocar su risa, como el agua que de pronto estalla de alegría, ese es el de Neruda. El amor constante, más allá de la muerte, el de Quevedo.

El que hoy siento yo, y que no he de callar, está hecho de silencios, y de palabras; de risas, y de emoción, y del profundo sentido de que, “a pesar del tiempo terco”, es posible ser feliz.

