Los recursos educativos digitales (RED) están transformando el panorama educativo mundial, ofreciendo una amplia gama de beneficios. Su potencial de adaptación a diversos estilos y contextos de aprendizaje es crucial para disminuir la inequidad de los sistemas educativos.

Un libro escaneado o la grabación de una sesión en Zoom no son recursos educativos digitales. Son tres las características mínimas que nos permiten reconocer un RED: modulares, multimedia e interactivos. Aunque es deseable que la distribución de estos recursos sea vía Internet no es indispensable, ya que pueden ser almacenados en servidores locales. Las instituciones educativas que no pudieran invertir en la plataforma que contengan los RED deberían poder usar el sistema PerúEduca del Ministerio de Educación.

Los beneficios son evidentes en la mejora de la participación estudiantil, la mayor permanencia y el fomento de la colaboración. La diversidad de formatos, desde video hasta simulaciones interactivas o juegos, enriquece la experiencia de aprendizaje. Además, los recursos digitales permiten un monitoreo más eficiente del progreso del estudiante, gracias a la retroalimentación inmediata.

Los ministerios de Educación y de Cultura deberían aliarse para crear una colección de recursos educativos digitales basados en contenidos de los museos. Las visitas virtuales, videos educativos y contenidos interactivos basados en exhibiciones proporcionarían experiencias inmersivas que mejoren la comprensión de los estudiantes.

En resumen, la integración efectiva de recursos educativos digitales es esencial para el avance educativo. El Ministerio de Educación debe liderar este cambio, garantizando equidad y acceso. La colaboración con museos ofrece una oportunidad única para enriquecer la experiencia educativa, creando una conexión valiosa entre las aulas y el patrimonio cultural.

