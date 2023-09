La metacognición nos permite planificar, monitorear y evaluar nuestro aprendizaje. Hacer un plan sobre lo que queremos aprender y por qué queremos aprenderlo. ¿Por qué nos parece tan difícil? Porque en el colegio nos decían qué aprender, pero pocas veces cómo aprenderlo.

Nina Parrish en su artículo “How get students thinking about their own Learning”, publicado en Edutopia.org, explica la importancia de desarrollar la capacidad de planificar nuestro aprendizaje. Para ella, desde tercero de primaria (8 o 9 años) deberíamos poder hacerlo. También cuenta que los estudiantes que lo hacen “mejoran en 32% su rendimiento”.

Si su hija o hijo no es capaz aún de definir sus metas y hacerles un seguimiento de avance algo no está funcionando en su proceso de aprendizaje. Debería conversar con sus maestros y preguntarles por la estrategia que usan para acompañar y promover la metacognición en clase. Por supuesto, que también puede crear un espacio para conversar sobre eso con su menor o con los miembros de su familia.

Hay 3 preguntas básicas que debemos plantearnos desde los 8 años: ¿para qué hago esto?, ¿qué progreso he logrado?, y ¿cuál es el siguiente paso? Esto aplica a la vida escolar, pero también a nuestro desarrollo profesional.

Cuando hablamos de la Transformación Digital de la Educación hacemos énfasis en el acceso a Internet, el equipamiento, el contenido o las plataformas y perdemos de vista la pedagogía. La metacognición, la autorregulación y el pensamiento crítico deberían ser los procesos principales en nuestro sistema educativo.

Imaginemos un Perú en el que todo estudiante termina la secundaria con la capacidad de hacer un plan y ejecutarlo. Para que eso suceda en nuestros estudiantes tiene que suceder primero en nuestros docentes.