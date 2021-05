Alguna vez escuché que un suspiro es el aire que nos sobra por alguien que nos falta. Suspiro y escribo. Esta vez no por alguien que me falta, sino por el Congreso que quisiera y no tenemos. Porque, una vez más, el Congreso busca disparar a las bases del país, apuntando directo en la Constitución.

En la Comisión de (anti)Constitución del Congreso se ha aprobado un dictamen para crear, de la nada, una última legislatura ordinaria para poder cambiar la Constitución. De esa manera se “podría” aprobar en dos legislaturas ordinarias reformas constitucionales, como la Bicameralidad y la Cuestión de Confianza.

El dictamen ha sido aprobado por Acción Popular, Alianza por el Progreso, Podemos, Unión por el Perú, Somos Perú y Nueva Constitución. La Bicameralidad la buscan para que los actuales congresistas puedan postular al Senado en las elecciones subnacionales en el 2022; la modificación a la Cuestión de Confianza, para entorpecer el mecanismo de pesos y contrapesos de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Particularmente, estoy de acuerdo con una reforma que apruebe la Bicameralidad, y no estoy de acuerdo con la no reelección de congresistas. A pesar de que no quisiera que se reelijan la mayoría de los de este ni el anterior Congreso, me parece una norma que no permite hacer carrera política y formar partidos políticos sólidos, que es justo lo que necesitamos.

Sin embargo, ese no es el punto, el tema es que los congresistas siguen mostrando una falta de respeto hacia la Constitución, que es justo el pilar que debe guiarlos. Los cambios constitucionales no pueden ser express, deben ser bien pensados y rigurosos.

Esta es una más de las locuras del actual Congreso, que esperemos se vaya con un suspiro y no se apruebe en el Pleno.

Lea mañana a: Álvaro Henzler

VIDEO RECOMENDADO

Entrevista Luis Benavente