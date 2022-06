Hoy se juega el repechaje contra Australia. La expectativa y la emoción nos unen a todos, incluso a aquellos que saben poco de fútbol, como yo. Es que el fútbol es mucho más que un deporte, logra entre los peruanos un sentido de pertenencia, de una sola meta. Para todos es personal, nadie queda al margen.

Es interesante que esto suceda incluso en un contexto como el que vivimos hoy, un país polarizado, donde quien no piensa como uno, debe ser un tonto (por usar un eufemismo). Aquellos que no nos ubicamos en ningún extremo de la ideología económica somos, por defecto, caviares. Y las tres etiquetas tienen connotaciones negativas.

El que se equivoca siempre es el otro, nunca uno. Un país donde no existen los mea culpas. La persona que comete un acto de corrupción se queja de la corrupción de los demás.

Quien no paga impuestos se queja del empleo informal. Quien se pasa un semáforo en rojo, del tráfico infernal.

A veces nuestra realidad parece más una ficción, como un texto de ¡Voto a Bríos! de Terry Pratchett. “Era mucho más fácil echarle la culpa a Ellos. Era básicamente depresivo pensar que Ellos eran Nosotros. Si eran Ellos, entonces nada era culpa de nadie. Si éramos Nosotros, ¿en qué me convertía eso a Mí? Al fin y al cabo, yo soy uno de Nosotros. Tengo que serlo. Desde luego, nunca me he considerado uno de Ellos. Siempre somos uno de Nosotros. Son Ellos los que hacen las cosas malas”.

La polaridad, la falta de empatía y civismo no son inherentes a los peruanos. Es un país que a pesar de que a veces nos hace sufrir, es familia. Hay un sentido de pertenencia. Somos peruanos. Sin Ellos ni Nosotros.

Todos. Quiero, con todo el corazón que hoy gane Perú, no solo porque iremos al Mundial, sobre todo porque quiero que ese sentido de pertenencia se alargue y se expanda. Un país polarizado no puede salir adelante, uno unido sí.

