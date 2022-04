Así de extraño como un retrato fotográfico que está desenfocado en la cara de la persona retratada, son las medidas económicas no focalizadas que buscan aliviar a ayudar a los que más lo necesitan. Ambos pierden sentido. En fotografía se habla de enfoque, en políticas públicas de focalización.

Cuando los recursos son limitados, como lo es la caja fiscal, es mejor brindar una mayor cantidad de apoyo a un grupo pequeño, en vez de brindar a todos los peruanos una cantidad menor de apoyo. Si las medidas no son focalizadas, los recursos se desperdician por anga y por manga. Dos errores por el precio de una medida no focalizada. Por un lado, la ayuda llega a los que no la necesitan. Por otro, los que la necesitan reciben menos ayuda; incluso, si la medida además de desenfocada está mirando donde no está la persona que quiere retratar, no reciben nada.

Este es el caso de disminuir el impuesto de productos que todos consumimos, no se benefician de estas medidas los que necesitan el alivio para enfrentar la crisis, se benefician también los que no lo necesitan. Esto se hace más notorio si se incluye productos que solo consumen las personas que no necesitan la ayuda.

Otro error común es endurecer las reglas del trabajo formal. Se busca más derechos laborales para los trabajadores, pero esto solo llega a aquellos que tienen trabajo formal –que en Perú es menos de un tercio de la población–. Los que trabajan en el sector informal no se benefician.

A pesar de los celulares con cámara, no todos pueden tomar buenas fotos. Los fotógrafos de profesión son los que mejores fotos toman. Para focalizar se definen criterios de elegibilidad y luego mecanismos para identificar a las personas que cumplan esos criterios. Como en la Fotografía, no todos pueden diseñar e implementar políticas públicas, hay personas que se han preparado para eso. Es una buena idea recurrir a ellos.

