[Opinión] Sandra Belaunde: Estamos al revés

Me dijeron que en el país del revés quieren cambiar la Constitución en un dos por tres, que no saben realmente qué cambiar, pero lo quieren hacer igual.

Que aquellos que están a cargo de normar no saben nada de regular, que la transparencia es opcional y el sentido común, descomunal.

Que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres.

Que los presidentes con mayor aceptación son los que no salieron por votación.

Que en cinco años puede haber hasta cinco gobiernos, unos de dos años, otros de un día, unos ilegítimos, otros ilegales, y que una legislatura dura menos de un mes.

Vamos a ver cómo es el país del revés. Los candidatos con mayor oposición son los que quedan como opción. Que se vota en contra y no a favor, y que formalmente no se sabe quién ganó.

Me dijeron que el balance de poderes es un desbalance, y que los pesos no aceptan a sus contrapesos.

Que de aquellos que representan a la población, para muchos, el egoísmo es su primera opción.

Que a los posibles técnicos del Tribunal, los están evaluando de manera ilegal.

Que las leyes que ‘buscan’ formalizar, crean mayor informalidad.

Que la igualdad es desigual y aquellos a cargo de cuidar la cola, son los primeros en pasar.

Que las libertades son solo para algunos y no todos son iguales.

No sé cantar ni rimar bien, pero mi hijo me escucha igual. Quisiera que solo escuche la canción el Reino del revés y que su país esté derecho y pueda contar con él. Si bien hoy todo parece al revés de como pudiera/debiera ser, las cosas no tienen que seguir así, si trabajamos juntos con la prioridad de enfrentar la pandemia, no perder la educación y reactivar la economía. Nuestro país necesita poder contar con nosotros para que nuestros niños puedan contar con él.