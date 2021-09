El machismo y la desigualdad de género muchas veces empiezan en broma, aunque suene exagerado. El eco de esos chistes llega a un país donde las políticas públicas no incluyen acceso a educación, salud, justicia y seguridad para mujeres. A un país donde ser mujer es peligroso, donde todas hemos pasado un momento desagradable solo por ser mujer. A altas tasas de feminicidio y de violación. En el 2020 se registró 13,000 casos de violencia sexual, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Si no se trabaja por la igualdad de género, se llega a niñas que se sienten menos solo por serlo y a niños que no se sientan libres de llorar. A mujeres que no se casan por amor, sino por necesidad. A mujeres que tienen que escoger entre la familia y la profesión, y si escogen ambos, trabajan mucho más que sus parejas.

A sueldos menores a mujeres que realizan el mismo trabajo que hombres. A empresas menos eficientes y países menos productivos. Si el empleo de las mujeres se equiparase con el de los hombres, las economías serían más resilientes y habría mayor crecimiento económico, según estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI). De hecho, se estima una pérdida del 10% del PBI en economías avanzadas por la falta de participación económica de las mujeres, cerca al 30% en economías como la nuestra.

El instituto Global McKinsey estimó que la incorporación plena de mujeres en la economía sumaría USD 12 billones al PBI Mundial, entre el 2018 al 2025 y El FMI calculó que cerrar la brecha de tasa de participación mujeres en la fuerza de trabajo añade, en promedio, un 35% al PBI. Ese aumento de productividad beneficia a ambos géneros, ya que aumenta ambos sueldos.

Tolerar una broma violenta es peligroso. Los efectos de una broma podrían ser equivalentes a los de una mariposa.

