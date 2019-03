La salida de Villanueva

La salida de César Villanueva de la PCM era inevitable. No porque esté envuelto en alguna crisis insalvable, sino porque su ciclo ya había concluido. Tras un año en Palacio, el cambio era necesario: más del 80% de peruanos pedía modificaciones en el gabinete. Para detener la tendencia a la desaprobación, que siempre amenaza con agarrar viada, el gobierno necesitaba de nuevos aires.

Villanueva no sale de malas con Vizcarra. Por el contrario, todo lleva a suponer que la alianza forjada cuando él mismo promovió la vacancia contra PPK un año atrás se mantendrá, solo que ahora desde el Congreso. Al ex premier no le falta oficio político, así que es predecible que el regreso a su curul venga con la misión de armar la inexistente bancada oficialista que sirva de línea de defensa política del gobierno.

Aquí coincido con el economista Farid Matuk, quien, en un ensayo de futurología política tuitera, proyecta que Villanueva asumirá en los siguientes meses un rol central de vocería oficialista en el Legislativo y que, en julio de este año, tentará la presidencia del Congreso. Eso tiene mucho sentido para el presidente Vizcarra, quien agradecería tener mayor palanca legislativa. No es descabellado pensar que, a la par, Villanueva intente armar su campaña presidencial (que no logró concretar en 2016). Difícilmente será electoralmente exitosa, pero con suerte podría terminar con una bancada propia en el siguiente Congreso. Con eso, Villanueva, si quisiese, podría fácilmente regresar al Gobierno Regional de San Martín en 2022.

Lo indiscutible actualmente es que al gobierno de Vizcarra le esperan dos años de guerra. El nuevo presidente del Consejo de Ministros tiene que ponerse el casco para asegurar el necesario oxígeno político que permita concretar asuntos tan esenciales como la reforma política y judicial.