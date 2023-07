Ha sido un discurso recopilatorio en información, maratónico, con anuncios que para algunos deben ser importantes, pero faltó lo más esencial que es cómo retomar el crecimiento económico.

El crecimiento está prácticamente paralizado. En el primer semestre habremos crecido cero y algunos meses incluso estuvimos en negativo. No hay indicios de que en el segundo semestre la economía se recupere, por lo tanto, no sé si crezcamos 1%. No lo creo, sinceramente, pero ahí tiene una gran responsabilidad el Gobierno.

No olvidemos que el crecimiento es la parte fundamental para generar empleo, para generar inversiones, para generar más importaciones. Este crecimiento se basa en cinco pilares: la estabilidad macroeconómica —que la tenemos en el país—, la institucionalidad —que es la que se trata de recuperar rápidamente—, las inversiones (pública y privada) y la productividad.

El Gobierno ha hablado de Con Punche Perú, pero más que buenos deseos, no hay nada efectivo. Esa debe ser la tarea porque la pobreza ya casi ha llegado al 28% de la población con tendencia a crecer más.

En tanto, la minería es un capítulo del cual no le gusta hablar a ningún gobierno, quizá por populismo o por congraciarse con las personas. No tienen la valentía de hacerlo y la minería es el pilar y trae las inversiones frescas.

¿Cómo podríamos no entender que es importante en nuestras vidas? La minería sigue siendo el atractivo más importante que tiene el país.