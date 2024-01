Ayer la noticia fue la supuesta renuncia de Alex Contreras, ministro de Economía del actual gobierno que ha tenido una performance deplorable, cumpliendo un rol más protocolar y de mesa de partes en uno de los ministerios más importantes, el portafolio que dirige los destinos del país en el plano económico. Basta recordar su negligencia para asumir los indicadores macroeconómicos con responsabilidad, tratando de maquillar los números y negando descaradamente la situación económica del país para ocultar su inoperancia.

Cuántas veces las calificadoras internacionales de riesgo crediticias anunciaban el ocaso de la otrora economía boyante del Perú y la posibilidad de una reducción drástica en el porcentaje de crecimiento respecto al PBI; inclusive el BCR mencionó que, para el año 2023, no tendríamos ni un punto porcentual de crecimiento, y Contreras lo negaba negligentemente porque justamente su cartera trabaja con indicadores y requiere información fidedigna para tomar decisiones trascendentales en el manejo de políticas públicas relacionadas con inversiones y gasto público.

De ahí la trascendencia del rol del ministro de Economía en un país que requiere la conducción profesional y técnica de las finanzas públicas y la planificación para esbozar escenarios cambiantes que vivimos en estas épocas. En ese contexto mundial de crisis es preponderante definir desde el Ministerio de Economía estrategias que permitan menguar el efecto en las variables exógenas para este año 2024, en que ya se anunció con mucha antelación la crisis alimentaria y hasta ambiental, todo esto en un contexto de guerras que nos exponen a una crisis mayor.

La realidad es que Alex Contreras tiene al Perú en recesión económica, con la inversión privada en caída libre, sobre todo en el sector minero, al que no ha tenido la capacidad de incentivar, aun sabiendo de las ventajas competitivas y comparativas que tiene el Perú. No hemos podido aprovechar el superciclo de precios altos de los minerales que habría permitido generar hasta un colchón económico para este periodo de recesión económica. Sumemos el fracaso del famoso Con Punche Perú, que se lanzó con bombos y platillos, y no tuvo la efectividad esperada, reactivándose solo unas cuantas agroexportadoras.

Queda en el tintero la remoción de Contreras, pero, ¿cuándo se va el premier Otárola si él es el responsable de este gabinete que no ata ni desata, además de los serios cuestionamientos que afronta, que arrastran el nivel de aprobación del gobierno a solo un dígito?

