La situación que vive el país es ignorada por la clase política que nos gobierna y están poniendo en juego la gobernabilidad y por ende la democracia. Si en el Congreso y el Ejecutivo no se han dado cuenta, esta situación va a tener consecuencias y evidentemente los primeros en pagar los platos rotos serán los que hoy ostentan el poder. ¿Se habrán dado cuenta de este detalle?

Pero, a la luz de los hechos, esto ni les inmuta; al contrario, están cada vez más atrevidos, sobre todo en el Parlamento, que hasta parecería que viven en una realidad paralela y creen que pueden seguir con las tropelías que cometen cada semana.

Es cierto que los congresistas no tienen ya nada que perder, más que aprovechar al máximo su estancia en el poder; además, creen ciegamente que llegarán al 2026 y no va a pasar nada con cada una de sus acciones vedadas. Tienen la garantía del anuncio de la presidenta Boluarte, pero no tienen la legitimidad para seguir en el poder por el alto índice de desaprobación y precariedad, tanto del Gobierno como del Congreso.

Ahora la noticia es una supuesta lucha fratricida entre el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y el premier Alberto Otárola, que ya tienen titulares en los principales diarios con denuncias de todo calibre; esto es insostenible para el Gobierno, porque se estarían petardeando desde la interna. Si siguen así, es premonitorio lo que se viene. No van a llegar al 2026; al contrario, se vendría una crisis de gobernabilidad con funestas consecuencias. Por tanto, es insostenible mantener un gabinete con tantos cuestionamientos.

A título de qué se va a seguir manteniendo el gabinete Otárola si son justamente sus integrantes los fusibles para salir de una crisis de gobierno y la propia Constitución así lo establece. Inclusive, los ministros tienen responsabilidad hasta penal por las decisiones del Gobierno. Si se mantienen estas luchas internas y no se asume el costo político, cambiando ministros, es inexorable el destino de Dina Boluarte.