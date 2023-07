Se definieron las listas que postularán hoy para tomar el control del Congreso, conformando alianzas impensables y pactos infames como el de la lista donde se ha formado el ‘fujicerronismo’, con el soporte de APP y Avanza País, presidido por el congresista cusqueño Alejandro Soto, que tiene tantas denuncias fiscales y procesos judiciales que parecería más un prontuario.

La otra lista no se queda atrás con los cuestionamientos y se ha conformado con los rezagos del oficialismo castillista, el Bloque Magisterial, los disidentes de Perú Libre y adeptos de Verónika Mendoza, y está presidida por uno de ‘Los Niños’ de Acción Popular, con otro impresentable como es Luis Aragón, para desgracia del Cusco.

Revisando los antecedentes de estos personajes parecería que es un concurso de prontuarios, por la cantidad de carpetas fiscales que tiene Soto y las investigaciones fiscales de Aragón, que incluyen una retahíla de delitos graves como estafa, apropiación ilícita, corrupción, entre otros.

No podía esperarse más del Congreso, ahora que se va a elegir la nueva Mesa Directiva, porque se han hecho las componendas para no desentonar con las infamias de este periodo parlamentario, con congresistas angurrientos y ensimismados por el poder que ahora tienen sometido no solo al Ejecutivo, sino que se sienten omnipotentes para imponer sus agendas y vienen desbocados para destruir la institucionalidad del aparato estatal.

La inferencia que hacemos de estas alianzas soterradas, llenas de traiciones y ambiciones políticas, es porque tienen un trasfondo mayor que es la toma de la Presidencia de la República; porque las pugnas que se han evidenciado son porque se estaría eligiendo al sustituto de Dina Boluarte, en vista de la precariedad del gobierno actual y la angurria por el poder que ha desnudado la desesperación de los congresistas.

Y esta tesis se sustenta en los hechos acontecidos días previos a la elección de esta Mesa Directiva, donde han mostrado públicamente sus ambiciones políticas y la imperiosa necesidad de tomar el control del Parlamento, al precio que sea, no importa si se da un matrimonio contranatura y se forma el ‘fujicerronismo’, o se encumbra a presuntos delincuentes.

No es que se está tocando fondo, es que no existe fondo en este Congreso, por eso estamos cada vez peor.