Las declaraciones de los presidentes Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de México, y de Gustavo Petro de Colombia, que pretenden distorsionar la realidad sobre los hechos acontecidos en el Perú el pasado 7 de diciembre, han sido los temas que han marcado la agenda política latinoamericana y evidentemente, la comidilla de la prensa y de cuanta convención presidencial se ha tenido.

Para los peruanos, más allá de las diferencias políticas que se puede tener, la verdad es única, porque fuimos testigos del golpe de Estado que pretendía imponer Pedro Castillo para convertirse en un autócrata, de la misma manera que lo hizo Fujimori en 1992, gobernando por decreto, disolviendo el Congreso e interviniendo en nuestro sistema de justicia.

Pero son estos ruidos crepitantes de AMLO y Petro, que han generado controversia, y lamentablemente no se ha tenido una respuesta inteligente —más que la firmeza que requería— de parte de la presidencia de Dina Boluarte para zanjar el tema; al contrario, las idas y contramarchas del gobierno han ido alimentando las medias verdades que pretenden imponernos en la tergiversación de los hechos vividos en diciembre, y han permitido continuar con la victimización del expresidente Castillo. Esto está teniendo consecuencias con la negativa de ceder al Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

El problema es mayor porque no solo es el Ejecutivo, con los yerros que comete para salirle al frente a los presidentes que hacen de caja de resonancia de estas medias verdades y fake news que se quieren construir. Ahora también es el Congreso que no quiso quedarse atrás y ha votado una moción para declarar persona no grata a AMLO.

La primera observación a esta acción del Congreso es que no tuvo el voto unánime; al contrario, se polarizó, teniendo la oposición a la moción de las bancadas que se hacen llamar de izquierda. Finalmente, solo logró aprobarse por mayoría simple.

Pero lo más grave es que el Congreso hace un nuevo papelón que da argumento para que AMLO tenga más cuerda para seguir con esta narrativa de que se vive una supuesta dictadura en el Perú y la victimización de Castillo.