El plan de Reconstrucción con Cambios que se viene implementando desde el gobierno de PPK (2017), y que supuestamente iba a reconstruir la infraestructura destruida por los embates del fenómeno de El Niño, ha sido un fiasco para varias regiones del norte.

La realidad es que el programa ha sido una decepción y un problema para varias regiones y durante estos casi siete años de ejecución no ha solucionado nada; al contrario, ha desnudado el abandono de las obras, la mayoría a medio hacer con los posteriores embates de la naturaleza.

Ahora que han salido ya varios escándalos de corrupción en su implementación llegamos a la conclusión que el problema no es la falta de capacidad de gestión, sino la corrupción en torno a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que ha sido tomada por la corrupción de los gobiernos de turno como el de Pedro Castillo.

Por eso es importante que la Fiscalía actúe e intervenga a la organización criminal denominada Los Operadores de la Reconstrucción, que se conformó durante el gobierno castillista. Ayer un megaoperativo permitió la captura de los involucrados en actos de corrupción y allanamientos en simultáneo en varias regiones.

La sorpresa ha sido la captura del personal allegado al congresista Guillermo Bermejo junto a la gavilla de delincuentes que estaba involucrada en trapacerías para desfalcar al Estado en uno de los programas más sensibles. Esto muestra que los tentáculos de la corrupción del gobierno de Castillo coparon todas las instancias del Estado.

Bermejo tiene que responder por los actos delincuenciales de estos allegados, entre ellos un trabajador de su despacho parlamentario, porque a la luz de los hechos harían la labor de esbirros para hacer el trabajo sucio; si no, recordemos los “tamalitos” de Luciana León, que operaba mediante la asesora de su despacho congresal quien, por cierto, luego la delató.

No era casualidad la cercanía de Bermejo con Castillo y su posición estratégica imponiendo ministros y ahora metiendo sus uñas sucias en programas sociales sensibles, mostrando una vez más que de revolucionarios no tenían nada, solo buscaban lucrar del Estado estafando con el cuentazo de no más pobres en un país rico.

