En medio de la crisis política que estamos viviendo, con una clase política deslegitimada —las últimas encuestas confirman el descrédito que tienen— y sobre todo con los poderes del Estado cuestionados, no queda otra alternativa que buscar un acuerdo político para salir de esta situación que tiene al país entrampado.

Esa salida política es el adelanto de elecciones, que es una condición sine qua non para el momento que se vive y sobre todo para descomprimir la conflictividad social, que se ha visto nuevamente rebasada este fin de semana, con el lamentable saldo de seis militares muertos.

La discusión que se ha generado es en torno a las responsabilidades que se tienen con estas últimas muertes. Pero esta se ha hecho de manera direccionada y sobre todo indolente porque hay dos versiones contrapuestas, que parecería que el objetivo es echarse la culpa entre ellos.

Me refiero a la posición oficial, desde el Ministerio de Defensa, que acusa a la turba de obligar a los soldados a cruzar el río Ilave porque estaban agrediéndolos con piedras y no tenían otra alternativa que intentar cruzarlo, para evitar las agresiones y, sobre todo, porque no podían utilizar sus armas de servicio, por la orden que tienen de no disparar a civiles.

Del otro lado, sectores interesados que buscan soliviantar a las masas, con una actitud hipócrita aducen que el oficial a cargo obligó a los soldados a ingresar al río, sin saber nadar y después fueron arrastrados por la corriente y que fue, más bien, la oportuna intervención de los pobladores que ayudaron a rescatar a los soldados y evitar una tragedia mayor.

Estas dos versiones deben tener parte de la verdad de lo acontecido, pero es evidente la intencionalidad de ocultar los hechos o, mejor dicho, tratar de construir una narrativa acorde a los intereses en juego.

Porque desde hace un tiempo hemos caído en el juego de los grupos de interés, que describen la historia de manera antojadiza a los objetivos subrepticios que se tiene. Basta ver el caso del autogolpe de Estado de Pedro Castillo, donde se ha construido una verdad paralela, al extremo de involucrar hasta a los presidentes de Mexico y Colombia en este entuerto.